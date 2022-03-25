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2月景氣動向調查 三大產業測驗點齊跌

2022/3/25 12:33
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）在俄烏地緣政治緊繃、疫情反覆以及美國聯準會升息預期3大因素干擾下，台經院今天公布2月製造業、服務業、營建業3大產業營業氣候測驗點同步下滑，不過晶圓代工景氣續熱，仍是支撐今年台灣經濟的重要支柱。

台經院指出，國內製造業受到農曆春節工作天數縮減干擾影響，2月製造業接單與生產表現較1月衰退，使得製造業廠商對於當月景氣表現看法轉差，不過對於未來半年景氣看法維持樂觀；2月製造業營業氣候測驗點為101.44點，較1月修正後的103.86點下滑2.42點。

台經院院長張建一表示，雖然製造業測驗點走跌，接單等相關數據其實表現不錯，不需要過於擔心。

外界關切半導體業供應鏈供需情況是否鬆動，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，確實近期PC、智慧型手機需求略顯疲軟，但伺服器、資料中心、高效能運算、車用電子等對於半導體需求仍相對強盛。

劉佩真指出，受到原物料供應等因素影響，建廠所需建材及人力不容易到位，導致晶圓廠產能擴充速度不如預期，加上供給端有俄烏戰爭、中國封城等因素干擾，存在許多不確定性，短期下游客戶需求端略顯鬆動，但也沒有進一步砍單的情況，因為業者擔心重演車用半導體先砍單、後回頭加碼，卻已搶不到產能；整體而言，目前半導體產業維持穩態勢。

「當然其中表現，景氣能見度最高還是晶圓代工」，劉佩真表示，晶圓代工不論成熟製程、先進製程，都還是賣方市場，像是台積電從7奈米、6奈米、5奈米、4奈米，到今年下半年即將量產的3奈米，全球重量級客戶如蘋果、超微、聯發科、intel，以及下半年即將回歸的大單如高通、輝達，都會持續加持台積電今年整體營運。

劉佩真認為，今年台灣經濟成長率能達到4%以上，「半導體還是扮演非常重要推升角色」。

至於2月服務業營業氣候測驗點為94.07點，下滑2.10點，呈現連續兩個月下滑態勢。

台經院說明，服務業受到民生消費高峰已過，使得零售、餐旅業者對2月景氣看法較為保守，加上俄烏開戰、升息預期與通膨壓力造成金融市場動盪加劇，大多數金融業者看壞當月景氣表現；不過展望未來，美國啟動升息循環，預期海內外利差擴大，金融業看好未來半年景氣表現。

2月營建業營業氣候測測驗點則轉為下滑，跌至107.14點，再度轉為下滑格局。

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台經院指出，不動產業者及營造業者對於當月景氣看法轉差，不動產業者主要適逢農曆春節假期致使工作天數較少，加上政府陸續推出打炒房政策抑制投機炒作等因素影響，2月六都建物買賣移轉件數較1月減少逾3成。

展望未來半年房市景氣，台經院認為將趨向謹慎，因為央行升息時點與幅度均高於原先市場預期，進而影響購屋者的心理層面，加上政策尚無鬆綁空間，以及買賣雙方對於價格認知差距擴大等緣故。（編輯：張均懋）1110325

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