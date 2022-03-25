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日本核廢水排放計畫 原能會：NRA近期完成審查

2022/3/25 18:38（3/25 19:33 更新）
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日本最快明年春天排放福島核電廠核廢水。圖為福島第一核能發電廠。（共同社）
日本最快明年春天排放福島核電廠核廢水。圖為福島第一核能發電廠。（共同社）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）日本最快明年春天排放福島核電廠核廢水，原能會今天表示，日本原子力規制委員會（NRA）已召開13次東京電力公司含氚廢水排放實施計畫審查會議，預計近期完成審查。

國際原子能總署（IAEA）專家調查團自2月中旬前往日本採集海水樣本後，再於3月21至25日赴日，與日本NRA溝通討論含氚廢水的安全管制與監督相關議題。

原能會發布即時資訊說明，雙方交換意見內容包含管制責任、審核程序、環境監測的準備，以及NRA在管制程序中的公眾意見募集等，IAEA初步審查結果將在兩個月後公布。

另外，原能會指出，目前NRA已就東京電力公司的含氚廢水排放實施計畫，召開13次審查會議，預計近期完成審查。

日本東京電力公司（Tepco）計畫排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放。（編輯：林興盟）1110325

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