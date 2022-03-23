原能會：核廢水觀察團晚間入境日本 24日展開行程

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（中央社記者曾智怡台北23日電）日本最快將於明年春天排放福島核廢水，台灣籌組專家觀察團赴日了解相關排放動態。原能會表示，觀察團一行8人已在晚間順利入境日本，由於團員均已完成3劑疫苗接種，明天不須隔離將依規劃展開行程。

為了解日本政府針對含氚廢水排放作業動態，台灣規劃籌組的專家觀察團已獲日方同意於23日至27日赴日。

原能會發布即時資訊表示，觀察團一行8人已在晚間順利入境日本，並入住東京市區內的旅館，由於團員均已完成3劑疫苗接種，因此入境後依日本防疫規定，可不須進行隔離，隔日將依規劃展開行程。

觀察團預計在24日先與專家進行含氚廢水排放相關議題技術交流討論後，25日赴福島第一核電廠實地了解含氚廢水相關設備與設施，並與現場人員進行交流。

原能會強調，持續關注含氚廢水排放相關訊息，同時做好各項輻射安全監測工作，以確保公眾健康與安全。

日本東京電力公司（Tepco）計畫排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放；國際原子能總署（IAEA）已於2月赴日採集海水樣本，後續將進行分析驗證，預計2個月後提出調查團初步報告。（編輯：楊凱翔）1110323