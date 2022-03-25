巨大去年獲利創高每股賺15.8元 配息10元同締新猷

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（中央社記者潘智義台北25日電）巨大集團董事會今天通過2021年財報，稅後淨利新台幣59.3億元，年增19.8%，每股稅後盈餘（EPS）15.81元。董事會同時通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股10元，獲利、配息雙雙創下新高。

巨大透過新聞稿指出，全球自行車市場銷售熱潮延續，加上電動輔助自行車（e-bike）在歐美持續熱銷，2021年合併營收達818億元，年增約17%。

巨大說明，強勁市場需求，帶動產能利用率提升，加上自有品牌e-bike銷售占比提高，整體獲利再次突破歷史新高，股利分配與合併財務報表將於6月23日召開股東常會承認。

同時，為因應集團近年的快速成長，董事會也通過辦理現金增資發行新股1700萬股及發行國內可轉換公司債40億元，主要用於償還銀行借款改善財務結構。

巨大強調，公司在2021年第4季努力克服缺料與缺櫃的限制，單季合併營收199億元，年增13.6%，但因物料及運輸成本上漲與匯率的不利因素，第4季稅後淨利11億元，年減16.5%，單季每股稅後盈餘2.93元。

巨大解釋，近年來全球電動輔助自行車（e-bike）銷售快速成長，已經成為集團重要的成長引擎之一。2021年e-bike占集團營收31%，較2020年的26%增加，預期未來幾年營收占比仍將逐年提升。

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歐洲是全球e-bike主要市場，巨大指出，捷安特歐洲公司去年e-bike銷售額成長3成，連4年維持雙位數增長。美國市場因為騎乘法規逐漸鬆綁，市場也正在快速成長。

展望2022年，巨大認為，通膨、俄烏戰爭為經營環境添增不確定因素，成本上漲仍帶給獲利不小的壓力。但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，人們將更注重運動健身，預期將帶動中高階運動車款需求；消費者除了可以在戶外騎乘享受自然環境，也能體會室內騎行的樂趣，都會帶來更多的騎乘人口。（編輯：楊蘭軒）1110325