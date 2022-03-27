25台BTM街頭現身 央行示警加密資產詐騙

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（中央社記者蘇思云台北27日電）台灣街頭有25台BTM（比特幣自動櫃員機），央行報告示警，加密資產詐騙已成為台灣三大投資詐騙類型之一，像是要求受害人使用BTM買加密資產，將資金轉入特定帳戶的詐騙案例。

全球加密貨幣熱潮持續，中央銀行在3月17日理監事會後記者會參考資料中，針對「國際間比特幣自動櫃員機（BTM）的發展現況、風險與監管議題」特別用一章節說明。

央行表示，2009年比特幣問世以來，各種加密資產如雨後春筍般湧現，迄今已達1萬8000多種；近年加密資產市值飆漲，加以穩定幣（stablecoin）、去中心化金融（Decentralized Finance, DeFi）與非同質化代幣（Non-Fungible Token, NFT）等加密金融生態系統蓬勃發展，取得加密資產的管道變得更多元。

央行表示，現在取得加密資產已不再是精通電腦工程領域者的專利，一般大眾也能以便利的方式獲取加密資產。2013年進入市場的BTM，更是用類似大眾熟悉的傳統ATM介面，可以直接用紙鈔購買加密資產。

央行表示，近年隨著比特幣等加密資產的接受度提高，BTM近年也快速成長。BTM一方面有簡單便利取得加密資產的優點，但另一方面卻也恐在未受適當監管，投資人了解較少的情況下，值得關注是否產生更多的風險。

央行報告指出，根據Coin ATM Radar統計，目前台灣共有25台BTM，分布在台北市9台、新北市2台、桃園市4台、新竹縣市1台、台中市4台、台南市3台及高雄市2台，台數數量在全球排名第25名。目前加密資產相關事業的主管機關，台灣仍無定論，不過若涉及洗錢防制與打擊資恐事務，主管機關為金管會。

央行表示，由於BTM監管程度較低、匿名性較高，易淪為洗錢、詐騙等犯罪工具，各國監管當局也相繼示警。在台灣，加密資產詐騙已成為3大投資詐騙類型之一，其中也出現要求受害人使用BTM購買加密資產，將資金轉入特定帳戶的詐騙案例。金管會已在近期再度提醒民眾相關風險。（編輯：黃國倫）1110327