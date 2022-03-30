近年獲利亮麗 財委會通過增列土銀今年盈餘預算數

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（中央社記者張璦台北30日電）立法院財委會立委考量土銀近年盈餘決算數達標率高，提案要求增加今年稅前盈餘，土地銀行董事長謝娟娟強調，今年配合打炒房將限縮土建融動能恐影響獲利，最後財委會通過增列新台幣2億元。

立法院財委會今天繼續審查土銀今年度預算，財政部編列土銀111年稅前淨利預算數為98.13億元，不過遭到民眾黨立委張其祿、國民黨立委李貴敏與立委賴士葆等人質疑，土銀近3年稅前獲利決算數破百億，預算達成率至少111%，顯然預算數編列與決算數差異過大，因此提案增列今年度土銀稅前淨利。

土銀董事長謝娟娟表示，由於土建融為土銀主要業務，放款餘額逾5000億元，為配合政府打炒房今年土建融承做將限縮，將連帶衝擊手續費、信託費用等業務商機，大大影響盈餘。另外，勞工紓困貸款利率不隨著央行升息調整，也會減少收益。

此外，外界關心青安房貸利率仍在評估是否跟隨升息腳步，謝娟娟指出，土銀青安房貸餘額達新台幣1800億元，若利率不隨央行本次升息而上調，也會影響利息收入約4.5億元。

財政部長蘇建榮說，土銀為土建融專業銀行，經營環境近年因央行、金管會監管措施而改變，因應監理需求，以目前土建融5000億元規模來看，土銀要再增提15億元備抵呆帳，加上央行升息，存款利率上升，導致土銀資金成本增加。

最終，財委會通過增列土銀今年度稅前淨利2億元、收支自行調整。

此外，針對土建融承作限縮影響土銀獲利，謝娟娟會後受訪表示，未來將持續均衡授信結構，作為長期努力目標。（編輯：潘羿菁）1110330