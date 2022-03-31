系統電深耕車用及儲能成功轉型 今年拚營收增5成

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）系統電子深耕多年的車用、儲能系統及低軌衛星陸續發酵，繼去年終結連5年虧損，今年在新產能加上新客戶加入下，營運可望持續跳升，內部估營收拚50%成長。

系統電子董事長李益仁表示，目前訂單滿手，不過相關零組件缺料問題仍存在，大約掌握8至9成左右，還是持續追料中，料源是較大的變數，下半年有新產能開出，如果料源順利，今年整體營運逐季成長可期。

系統電子在總經理謝東富接任、深蹲多年後，在車用、儲能、不斷電系統及低軌衛星等領域陸續獲得國際產業龍頭大廠青睞；隨著經濟規模效益逐步發揮，整體營收獲利表現可望見到效益顯現。

系統電無線藍牙胎壓偵測器（TPMS）3年前順利切入電動車市場，獲得電動車龍頭廠青睞，逐步導入系列車種，至今仍為獨家供應商，隨著客戶市場擴大推動整體營運翻轉；另外，不斷電系統也搭配龍頭電源廠進入半導體大廠供應鏈。

李益仁表示，考慮到傳統RF的TPMS在射程距離上容易受到限制，進一步推出藍牙TPMS，除了因不需要額外再拉天線或裝設強波器，可省去額外的架設費用外，由於藍牙偵測器射程更廣，非常適合使用在大型車款上，這也促使系統電在工程車、巴士、卡車等大型車輛的訂單近年開始發酵，將成為新的營運成長動能。

李益仁表示，因應客戶出貨量持續擴大，系統電今年將增開3條TPMS與儲能設備的全自動化生產線，預計下半年投產，屆時產能將增加一倍；另外，歐洲三大車廠也進入測試階段。

在儲能領域布局上，李益仁指出，考慮到國內小型企業快速成長，選擇專注針對儲能設備的輕量化、系統化、模組化等相關設計改良，研發出更適合中小型企業的分散式模塊機儲能系統，除了在使用上較不受空間限制外，移動上也相對容易，與同業做出市場差異化，可運用在社區、商家、工廠、儲能站、加油站等，可望成為下一個成長動能。（編輯：張均懋）1110331