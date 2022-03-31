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華碩銷美顯示卡4/1降價 微星、技嘉評估是否跟進

2022/3/31 14:20
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（中央社記者吳家豪台北31日電）美國豁免部分中國進口產品加徵的關稅，電腦品牌廠華碩RTX 30系列顯示卡將從4月1日起在美國降價最多25%；其他板卡廠微星、技嘉仍在評估是否跟進降價，尚未決定。

微星今天向中央社記者表示，顯示卡是否降價，內部評估中，會視整體市況作動態調整。技嘉回應，有評估顯示卡降價，但尚未決定。

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華碩日前發布新聞稿說明，由於美國貿易代表署豁免中國進口產品關稅，華碩RTX 30系列顯示卡將從4月1日起在美國降價，幅度最多25%，包括入門款的GeForce RTX 3050和RTX 3060、中階RTX 3070、高階RTX 3080和RTX 3090。

從業界動態來看，今年顯示卡供需有望回歸常軌。微星總經理黃金請先前在法人說明會指出，去年受到加密貨幣挖礦、零件缺貨、疫情等因素影響，顯示卡市場產生非常嚴重的供需失調；今年疫情緩和，供給也慢慢恢復正常，對整個產業會帶來正面效果。（編輯：張均懋）1110331

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