經部上架碳盤查計算器 助中小企業建構減碳能力

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（中央社記者梁珮綺台北31日電）根據政府公布的2050淨零轉型路徑圖，製造業將從製程改善等3大面向展開減碳腳步；經濟部今天表示，已正式上架碳盤查計算器，協助企業掌握溫室氣體排放情形與排碳來源，再逐步落實減碳。

國發會昨天公布2050淨零轉型路徑圖，製造部門將從製程改善、能源轉換及循環經濟等3面向著手，邁開減碳步伐，國發會主委龔明鑫也保證，將保留一定比例綠電提供給中小企業購買，並輔導企業建構減碳能力。

經濟部工業局月初召開記者會說明輔導中小企業減碳進程，將採「先大後小、以大帶小」模式，透過辦理講習訓練、建立碳盤查計算器、分析減碳熱點、媒合專家導入技術減碳等方式，協助產業建構減碳能力。

工業局今天表示，碳盤查計算器（http://pj.ftis.org.tw/CFC/CFC/Index）已正式上架，企業只需盤點廠內所使用的能源或設備，找出相對應的電費單、燃料單（如液化天然氣、燃料油、汽柴油、煤炭）等資料，分別鍵入計算器各欄位年度使用量，就可估算每年的碳排量。

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工業局表示，減碳首要步驟是進行碳盤查，掌握排碳來源才能逐步落實減碳工作，考量國內中小企業家數眾多，排碳來源多為電力，因而開發計算器協助中小企業掌握自廠溫室氣體排放情形。

截至今年首季，工業局已辦理12場次「碳盤查暨碳足跡講習會」、逾1800人次與會，第2季將再加開10場，並規劃與工總、各產業公協會合作，辦理20場次講習訓練，擴大介紹碳盤查做法及計算器使用方式。（編輯：林克倫）1110331