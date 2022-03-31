樂士董事會流會 2021年度財報無法出具

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）配電工程和太陽能建置商樂士今天傍晚舉行重大訊息記者會，董事長陳龍發表示，董事會因未達開會人數而流會，因此無法出具2021年度財報，後續公司將循求法律救濟，待有關單位確認後，再依法規完成相關程序。

媒體報導，樂士兩派董事對於經營煤炭進口業務分歧，引發董事長爭奪戰。樂士2020年全面改選8席董事和3席獨董，夏帝投資取得5席董事、保利都投資及嘉續百貨合計拿3席董事，陳龍發派檯面上持股比重約17.7%。

樂士在3月初公告，法人董事夏帝投資代表人林耀立在2月15日召開董事會，解任陳龍發董事長職務，並於當日向經濟部商業司申請董事長補選變更登記案，陳龍發也在2月15日向經濟部商業司提出異議書，當日向智慧財產及商業法院提出假處分，訴請董事長變更案無效，以維護公司和投資人權益。

3月29日樂士發布重大訊息指出，經濟部工商登記網站顯示董事長仍為陳龍發，審計委員會已於28日審議通過2021年度營業報告書暨合併與個體財務報表。

30日樂士再度發布重大訊息表示，陳龍發收到智慧財產及商業法院民事裁定，定暫時狀態假處分聲請，雖釋明所爭執法律關係，但無法釋明有定暫時狀態假處分必要，因此無從准許，應予駁回。（編輯：蘇志宗）1110331