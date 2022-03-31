渣打估日圓今年易貶難升 黃金挑戰2200美元大關

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（中央社記者張璦台北31日電）渣打銀行今天預測，在通膨升溫和地緣衝突的避險需求之下，黃金未來12個月有機會挑戰每盎司2200美元；此外，日圓整年應會維持易貶難升態勢，若有實質需求，現在可以分批換匯。

渣打國際商業銀行今天舉辦2022年第2季全球市場展望記者會，渣打銀行表示，美國聯準會（Fed）啟動升息後，國際地緣政治局勢發展仍對政策帶來直接影響，加上近期中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，實施廣泛封鎖與停工，供應斷鏈的擔憂恐使全球經濟動能下滑，並推動通膨續攀。

渣打銀行指出，「先抗通膨、後穩經濟」戰略已成各國主要經濟方針，全球經濟今年將朝「軟著陸」方向前進；此外，全球股市仍看好美股，但中國股市評價面也具吸引力，債市則已逐漸消化升息影響。

黃金方面，渣打銀行分析，儘管利率走升環境不利黃金表現，但由於高通膨擔憂、地緣衝突的避險需求，以及貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能會增加，預期未來12個月，黃金價格有機會挑戰每盎司2200美元。

此外，日圓匯率近期受日本央行公開市場操作影響急速貶值，一度達到1美元兌125日圓，為約6年7個月來的新低。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪認為，美國、歐洲央行貨幣政策轉鷹，但日本央行仍採相對寬鬆步伐，從利差角度來看，影響日圓表現較為疲軟。

劉家豪補充，過往地緣政治風險之際，日圓會起到避險作用，但這次俄羅斯、烏克蘭戰爭並未表現出這一特性，主要是因為日本作為能源、原物料進口國，日本政府為因應能源價格飆漲而啟動補貼，貨幣、財政政策寬鬆之下，與其他國家分歧，短線對日圓不利。

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劉家豪表示，現階段日本央行仍偏向寬鬆立場，不排除匯率跌破130日圓關卡的可能性；不過，日本財務省喊話，若日圓過度貶值恐損害國內經濟；日本財務省表態後，後續可觀望日圓貶值速度是否放緩。

至於對日圓短期看法，劉家豪說，估計會在120至125間震盪；就外匯操作而言，劉家豪認為，日圓整年應會維持易貶難升態勢，須再觀望，若為實質需求，現在可以分批換匯。（編輯：楊蘭軒）1110331