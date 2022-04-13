日圓匯價創近25年新低 5萬新台幣可多換3.4萬日圓

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（中央社記者蘇思云、潘姿羽台北13日電）美國聯準會（Fed）大唱鷹調，激勵國際美元走強，日本央行延續寬鬆政策讓日圓匯價直直落。根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價來到0.2342元，交叉匯率創近25年新低紀錄，若跟去年初高點相比，5萬新台幣可以多換3.4萬日圓。

根據央行統計，美元指數今年以來升值4.89%，主要貨幣對美元多呈現貶值，日圓今年以來重貶達8.67%，新台幣則貶4.8%、歐元貶4.24%、韓元貶3.19%、新加坡幣貶0.81%，人民幣微幅升值0.22%。

雖然新台幣近期也貶破29元關卡，匯銀人士表示，新台幣仍較日圓穩健，新台幣短期可能在28.8元到29.3元震盪，不至於很快看到29.5元，但日本央行延續寬鬆政策，讓日圓匯價仍疲軟。觀察台銀今天最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2342元，為台銀有統計以來的15年新低；若以交叉匯率來看，日圓更已創下近25年最便宜的紀錄。

以旅費新台幣5萬元來看，今天日圓匯價可以換到日圓21萬3493元，和2021年1月6日的0.2797元高點相比，可以多換得3萬4729元，十分划算；哈日族不妨掌握「分批換匯」原則，進場撿便宜，為未來赴日旅遊作準備。

中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財委會進行專案報告，民進黨立委郭國文關切近期日圓走貶，對於台灣人來說，現在買日圓是不是好的時機點。

楊金龍回答，央行談匯率政策是從總體面考量，不太適合針對特定幣別建議何時是買點。

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郭國文追問，雖然近期台幣貶值，貶幅是否仍會低於日圓；楊金龍表示，以經濟基本面和外匯市場供需來看，台灣比日本健康，不過事實上，日圓兌美元匯率跌破125大關，日本央行也覺得有點跌太快了。

郭國文表示，就楊金龍說法，似乎暗示日圓兌美元匯率125是「關鍵數字」，已經是台灣人可以進場的日圓買點；楊金龍並未正面回應，僅笑答「匯率我一直覺得很難預測」。（編輯：翟思嘉）1110413