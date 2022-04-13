股匯齊反彈 新台幣終止連7貶收29.086元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）台灣股匯市今天終於一掃頹勢，台股重返萬七大關，新台幣匯率也終結連7貶，收盤收在29.086元，升值5.9分，台北及元太外匯市場總成交金額22.01億美元。

台股跌深反彈，今天在台積電等電子權值股及航運股領軍衝鋒，助大盤重返萬七大關和17300點之上，終場大漲310.74點，收在17301.65點。

外匯交易員表示，雖然美國最新公布的消費者物價指數（CPI）年增率8.5%，創40多年來最大漲幅，但部分市場人士解讀為通膨已經到頂，利空出盡；外資今天也回頭買超台股百億元，在匯市則是有買有賣。

外匯交易員指出，新台幣先前一路走貶，出口商惜售心態濃厚，但今天看到匯率止跌回升，趕緊進場拋匯，更讓台幣獲得支撐；新台幣兌美元今天開盤價為29.17元，最高28.98元、最低29.19元。

對於新台幣後續走勢，央行總裁楊金龍今天也發表看法，他表示，匯率基本上由外匯供需決定，有升有貶很正常，但新台幣不會淪為亞洲最弱貨幣，貶值是暫時的。

楊金龍也強調，如果與其他主要幣別比較，像是歐元、韓元、日圓、新加坡幣等，新台幣波動度一直最穩定，央行必要時也會進場調節。（編輯：潘羿菁）1110413