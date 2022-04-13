台股強彈310點重返17300點 資金力拱權值股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股今天在台積電等電子權值股及航運股領軍衝鋒，助大盤重返萬七大關和17300點之上，終場大漲310.74點，收在17301.65點。

美國3月消費物價指數較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅，美股4大指數開高走低，台股今天在台積電、聯發科、聯電等電子權值股以及航運股領軍下，大盤最高來到17333.21點，大漲342.3點，收復萬七大關，重返5日線約17160點之上；尾盤電子穩健，金融小反彈，終場加權股價指數上漲310.74點，收在17301.65點，漲幅1.83%，電子股上漲2.34%，金融股漲0.48%，航運股漲3.31%。

台股今天成交值仍相對萎縮，來到新台幣2609.58億元，其中電子股成交值約1148.73億元，占大盤單日成交值比重約44.02%，航運股成交值574.17億元，占比約22%。

根據統計，台股近16個交易日中，僅3個交易日成交值超過3000億元，近期呈現量縮走勢。

晶圓代工龍頭台積電股價收在573元，上漲2.87%，漲16元，市值回到14.85兆元，聯發科收在880元，上漲4.51%，聯電收48.5元，上揚2.54%，鴻海收在104元，漲1.96%；日月光投控收在99.1元，上漲2.59%，台達電收在255.5元，上漲2.82%，南亞科收在66.7元，上揚1.83%。

航運股貨櫃三雄長榮收140元，上漲4.09%，萬海收在158元，漲3.27%，陽明收124.5元，上漲3.75%；航空雙雄長榮航收35.25元，上漲3.37%，創2010年12月以來高點，華航收28.2元，上漲3.11%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭影響原物料價格攀高，國際通膨居高不下，加速美國聯準會（Fed）與歐洲央行升息，預估今年聯準會升息7碼以上、5月後加速縮減資產負債表，資金緊縮使股市資金動能降溫，加上新台幣匯率近期走貶，顯示資金向外撤離。

吳繼先指出，儘管台股近期回檔修正，不過基本面仍可期，加權指數在萬七附近有撐，短線不排除報復性反彈，但俄烏戰事、升息干擾、COVID-19疫情未緩，台股走勢仍震盪，第2季選股與操作難度提高。（編輯：張均懋）1110413