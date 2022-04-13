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台積電早盤股價強彈15元 市值回升至14.83兆元

2022/4/13 09:39（4/13 09:52 更新）
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晶圓代工廠台積電13日股價止跌反彈，早盤一度達新台幣572元，上漲15元。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電13日股價止跌反彈，早盤一度達新台幣572元，上漲15元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電今天股價止跌反彈，早盤一度達新台幣572元，上漲15元，市值增加3889億元，回升至14.83兆元，貢獻大盤指數約125點。

美股開高震盪收低，道瓊工業指數收跌87.72點，跌幅0.26%，那斯達克指數下跌40.39點，跌幅0.3%，費城半導體指數下跌7.616點，跌幅0.25%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在97.44美元，小跌0.13美元，跌幅約0.13%。台積電今天在買盤湧入下，股價強勢反彈，早盤一度達572元，上漲15元，市值增加3889億元，回升至14.83兆元，貢獻大盤指數約125點。

台積電預計14日召開法人說明會，法人多看好台積電第2季營收可望持續成長個位數百分比，將續創歷史新高紀錄。只是外資持續不斷賣超，連續6個交易日共賣超台積電9萬4539張。（編輯：趙蔚蘭）1110413

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