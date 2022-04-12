台積電設廠楠梓產業園區 環評審查過關

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高雄市政府12日舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議台積電設廠楠梓產業園區環境影響。環保局表示，環評委員在確認相關環境議題及疑慮已處理後，決議通過環評審查。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月12日

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（中央社記者洪學廣、張建中高雄12日電）台積電設廠楠梓產業園區今天拚環評過關，經第72次環評審查委員會審議後決議無需進行二階環評通過。附帶條件「需成立監督小組」、「增加空品監測處」、「監測地下水位」。

高雄市政府上午舉行第72次環境影響評估審查委員會，審議台積電設廠楠梓產業園區環境影響。「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」經環評小組2次初審會議後，委員會要求開發單位補充說明包括「應比照環保署環評案成立監督小組」、「空氣品質監測地點增加文府國小」、「地下水位監測設置」，會後決議環評審查通過。

台積電將進駐楠梓產業園區設廠，表示樂見初審結果，台積電將持續致力節能、節水及減廢，落實綠色製造以保護環境，深耕台灣。

台積電計劃於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，規劃2022年開始動工，並於2024年開始量產。台積電將於14日舉行法人說明會，目前正處緘默期，今天不評論設廠時程。

環保局長張瑞琿表示，環評委員在確認相關環境議題及疑慮已處理後，決議通過環評審查，後續將比照環保署環評案成立監督小組，開發及營運過程中環保局也將不定期監督，要求開發案落實環評承諾，兼顧經濟開發與環境保護。

開發單位高市府經濟發展局會中說明，此案產業區是在建構半導體廊帶政策下推動，視產業發展需求報編，其中產業用地22.8公頃，增加綠帶後開發面積為29.8公頃，環評程序由地方審查符合法令規定；另水利局也已同意廢水由下水道排入楠梓污水處理廠。

經發局也承諾，後續將增設地下水測點，且在文府國小增設空品監測點；綠電及節電議題部分，也將規劃能源管理推動政策與行動方案，未來將增加太陽光電，朝屋頂光電方向進行。（編輯：孫承武）1110412