更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中福、樂士、台開、互億未交年報 金管會各罰24萬

2022/4/1 21:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）上市公司中福國際、樂士、台開、互億科技未依規定在年度終了後3個月內申報2021年度財報，金管會今天一連開出4張罰單，合計開罰新台幣96萬元。

金管會證期局今天表示，中福國際、台開、樂士未依規定期限公告申報2021年度財報，依證券交易法規定，金管會各處公司負責人24萬元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，互億科技未依規定在年度終了後3個月內公告申報經會計師查核、董事會通過及監察人承認的2021年度財報，且未依金管會先前函令在期限內補行公告申報2021年第3季財報，互億負責人也遭金管會處以24萬元罰鍰。

證交所統計，有963家本國及第一上市公司應在今年3月31日前公告申報2021年度財報，其中中福國際、樂士、台開未完成申報2021年度財報，互億科技因尚在洽尋會計師而無法如期申報財報，扣除這4家公司，其餘公司都已完成申報。（編輯：楊凱翔）1110401

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族