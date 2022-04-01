中福、樂士、台開、互億未交年報 金管會各罰24萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）上市公司中福國際、樂士、台開、互億科技未依規定在年度終了後3個月內申報2021年度財報，金管會今天一連開出4張罰單，合計開罰新台幣96萬元。

金管會證期局今天表示，中福國際、台開、樂士未依規定期限公告申報2021年度財報，依證券交易法規定，金管會各處公司負責人24萬元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，互億科技未依規定在年度終了後3個月內公告申報經會計師查核、董事會通過及監察人承認的2021年度財報，且未依金管會先前函令在期限內補行公告申報2021年第3季財報，互億負責人也遭金管會處以24萬元罰鍰。

證交所統計，有963家本國及第一上市公司應在今年3月31日前公告申報2021年度財報，其中中福國際、樂士、台開未完成申報2021年度財報，互億科技因尚在洽尋會計師而無法如期申報財報，扣除這4家公司，其餘公司都已完成申報。（編輯：楊凱翔）1110401