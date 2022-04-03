展望台股 法人：第2季觀察美國升息和外資動向

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法人表示，第2季留意美國聯準會升息與縮表動向，台股觀察外資動向、資金是否回補帶動成交量。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台股1日下跌67.88點，收在17625點，守在半年線之上。本週上市櫃公司公布3月營收、法說會陸續登場，法人表示，第2季留意美國聯準會升息與縮表動向，台股觀察外資動向、資金是否回補帶動成交量。

台股1日下跌67.88點，收在17625.59點，成交值新台幣2286.54億元，守在半年線17615點之上。三大法人自營商賣超1.34億元，投信買超9.8億元，外資及陸資賣超105.97億元，合計賣超97.51億元。

在台指期淨部位方面，三大法人1日淨多單增加2138口，留倉部位轉為淨多單299口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2984口至6232口。

台股上週下跌51.36點，跌幅約0.29%，其中以鋼鐵類指數下跌2.41%跌勢最大，航運類指數上漲3.85%漲勢最強。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，邁入第2季首先碰到清明連假，在俄烏戰爭未止、通膨等變數下，台股觀望氣氛濃厚，指數高檔震盪，成交量能也下滑。

安聯投信台股團隊表示，台股近期盤勢輪動、區間震盪，並沒有特定主流；電子股受到手機、個人電腦及筆記型電腦等消費電子庫存修正等雜音干擾，相關族群走勢疲軟。

展望本週財經和產業大事，主計總處8日將發表3月消費者物價指數，財政部8日將公布3月進出口統計，歐美也將公布各項經濟數據；台積電、鴻海等上市櫃電子科技公司將揭露3月營收；包括台新金、富邦金、國泰金、巨大、宏碁、貿聯-KY、研華、旺宏、瑞昱、聯電、京元電、亞德客-KY、鴻海、東元等，將參加機構和外資法人舉辦法人說明會。

展望台股後市，葉獻文指出，供應鏈吃緊狀況稍有舒緩，有助上市櫃公司營收獲利表現，可支撐第2季台股走勢；市場仍將聚焦美國聯準會（Fed）升息與縮減資產負債表動向，最快5月明朗，也觀察台灣中央銀行是否升息。

安聯投信台股團隊分析，近期市場對庫存下調雜音較多，台股盤面資金轉向長期成長需求相對穩健的族群，例如車用電子、伺服器及部分利基型應用等題材；非電子以金融股走勢較整齊。

安聯投信台股團隊表示，上市櫃公司公布3月營收，指標性電子股也將陸續公布第1季財報，法說會也相繼登場，市場資金將關注營收成長、或是法說展望優於市場預期的標的，相關題材有望成為盤面主流。

資金動向方面，安聯投信台股團隊指出，仍需觀察外資法人動向，是否再出現更大賣超，預期俄烏戰事漸平息後，市場有望回歸基本面，資金可出現回補。（編輯：楊蘭軒）1110403