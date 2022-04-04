民間投資推升固定投資破5兆刷新高 經部分析3動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美中貿易戰及疫情促使全球供應鏈重組，台灣迎來一波投資熱，去年全台固定投資衝破新台幣5兆元創歷史新高。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北4日電）美中貿易戰及疫情促使全球供應鏈重組，台灣迎來一波投資熱，去年全台固定投資衝破新台幣5兆元創歷史新高，其中，民間投資達4兆多元，占比逼近8成5，經濟部分析，台商回流、離岸風電投資挹注、半導體業者擴廠等3因素貢獻。

民間消費、投資、出口是台灣經濟成長主要3大拉動力，其中，投資扮演驅動生產擴增及產業升級轉型的重要角色，近年台灣迎來一波投資熱，出口與投資動能強勁，推升台灣經濟表現，去年經濟成長達6.28%，創下近11年新高。

根據主計總處數據，固定投資占GDP的比重從2018年就逐年上升，去年占26%，較2011年增加2.6個百分點；若從對經濟成長貢獻度來看，固定投資對整體經濟成長貢獻大幅提升，2011年至2018年不及1個百分點，去年提升到3.55個百分點，優於消費的0.35個百分點及出口的1.9個百分點。

經濟部統計處官員表示，台灣的固定投資規模在美中貿易戰以及疫情催化下屢創新高，2018年首破4兆元、2019年為4兆5266億元、2020年為4兆7841億元，去年更一舉衝破5兆元，來到5兆6495億元，實質成長14.7%，表現相當亮麗。

觀察各部門投資結構發現，民間投資占整體固定投資的比例從2014年起就逾8成，其次才是政府部門及公營部門，近年民間投資動能充沛，投資金額屢屢往上攀升，去年達4兆7645億元，年增19.1%，為近11年最高增幅，占比為整體固定投資的84.3%，逼近85%。

從產業別來看，製造業投資居各行業之冠，從2019年首破2兆元、來到2兆1095億元，年增17%後，2020年在高基期下續增2.2%，規模達2兆1350億元，續創新高，占整體投資金額的44.6%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統計處官員分析，台商回流、離岸風電投資挹注、半導體業者擴廠等3大因素加大民間投資力道，像是相關供應鏈廠商擴大投資，舉例來說，外商建造風場，帶動鋼鐵業新增產能；而半導體業者擴廠，帶動化學材料業等業者增產。

統計處官員認為，半導體廠商持續增加投資，供應鏈在地化的群聚效應逐漸顯現，加上投資台灣三大方案延長，可望維繫投資動能，預期今年固定投資仍續呈成長格局。（編輯：潘羿菁）1110404