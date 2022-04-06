車用與儲能旺 系統電3月及第1季營收雙創新高

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）系統電子受惠汽車胎壓偵測器及儲能設備訂單雙重發酵下，3月營收新台幣3.1億元，年增53.33%，月增33.48%；累積第1季營收7.60億元，年增55.04%。單季、單月均改寫掛牌來歷史新高。

系統電表示，在主力產品TPMS（胎壓偵測器）及儲能設備訂單雙重引擎推動下，首季淡季不淡，3月單月及第1季營收均創下上櫃26年來歷史新高紀錄。

根據S&P Global Mobility分析指出，2022年全球輕型車產量預估將達8160萬的生產量，由於受到安全意識提升以及法律的強制規定等因素影響，其中約有7成左右的車輛會有設置TPMS的需求，若以每台車基本四顆的數量計算，每年在TPMS的需求量極富潛力；若是加上歐美等地有冬胎需求，市場用量可觀。

系統電去年已出貨近600萬顆，今年可望朝千萬目標邁進。為了因應龐大的TPMS市場，系統電除了原有產線外，今年預計增開4條全自動化的生產線，待產線全開，預估每年產量將翻倍。

此外，國發會日前公布台灣淨零碳排路徑圖，儲能設備再度受到市場重視。由於這幾年國內無預警斷電、跳電、電力工安事故頻傳，也促使企業、消費者儲能系統的需求也大幅提升。

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系統電指出，自行研發的集中式儲能櫃採用直流端串聯的設計，安全性高，另外儲能櫃中每顆電池皆為水冷式設計，整體運轉的壽命更長，由於儲能櫃容量最大可到3MWh，因此有助於降低包括科學園區、電信機房等大量用電單位避免意外跳電時造成巨大損失的風險。

系統電看好車用電子或儲能設備的出貨上，勢必都能延續去年表現，甚至有機會超越過去呈倍數成長。（編輯：黃國倫）1110406