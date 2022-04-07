慧洋-KY首季每股稅前盈餘3.6元 創歷年同期新高

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（中央社記者賴言曦台北7日電）慧洋-KY公告自結今年首季合併營收為新台幣57.54億元，每股稅前盈餘3.6元，營運表現為歷年同期新高。另3月合併營收為22.03億元，每股稅前盈餘1.57元。

慧洋昨天透過新聞稿公布自結今年首季財報，3月單月合併營收為22.03億元，自結營業利益為11.39億元，自結單月稅前盈餘11.75億元，每股稅前盈餘1.57元。

今年首季表現方面，慧洋累計合併營收57.54億元，自結第1季稅前盈餘為27.77億元，每股稅前盈餘3.6元，營運表現為歷年同期新高，第1季平均營益率48%，維持高獲利表現。

慧洋表示，俄烏戰爭對散裝航運影響仍需持續觀察，現階段因油價上漲以及船舶繞道拉長航程，有助於推升運價，後續影響慧洋將密切留意。另受近年運費市場以及原物料價格上漲，散裝船舶造價與去年同期相比，成本平均上漲約3至4成，影響船商投入建造新船意願。

船隊規劃方面，慧洋提到，3月底新增一艘散裝船舶加入營運，最新集團船舶營運數量為139艘，平均船齡約7年，穩坐散裝航運業界龍頭，同時也擁有最大比重的節能船隊。

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展望後市，慧洋認為，全球散裝航運市況目前仍受到俄烏戰爭影響，現階段而言，油價飆升、原物料進口國轉往他國採購而導致航程增加，皆有可能提升運費，然而原物料需求量是否能由其他地區完全補足，以及後續各國經濟制裁的影響，仍需要持續觀察。

慧洋提到，3月下旬中國疫情再度升溫，沿海一線大城市陸續因防疫而停工管制，使得市場貨量略有下滑，但慧洋認為此屬短期影響，且後續也有需求回補的可能性。（編輯：趙蔚蘭）1110407