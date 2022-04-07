因應高齡少子化 合庫推家庭福利與長照信託2.0服務

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（中央社記者張璦台北7日電）合作金庫今天宣布推出「家庭福利信託 X 長照金融管家」信託2.0雙引擎，跳脫個人，從家庭角度設計信託架構，並將長照機構納入信託生態圈，實踐全方位服務。

金管會為因應台灣高齡及少子化趨勢推動信託2.0，希望發展量身訂作的全方位信託業務，重要措施包含高齡金融規劃顧問師信託能力認證，以及與安養機構、醫療機構等跨業合作。

合作金庫銀行今天舉辦記者會，宣布推出「家庭福利信託 X 長照金融管家」信託 2.0雙引擎；合庫表示，這次整合家庭福利信託與長照支付金流，有別於過去的「個人信託」，跳脫個人觀點，從「家庭」角度出發設計信託架構與服務，重建家庭功能。

同時，合庫與長照機構結合的「長照金融管家」系統，善用信託財產專款專用與帳戶帳務透明的特點，協助有長照需求的家庭管理信託財產，將長照機構納入信託生態圈，實踐全方位信託服務。

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合作金庫董事長雷仲達致詞時表示，合庫致力打造貼近樂齡族群的信託平台，且自信託2.0推出以來，積極打造「家庭福利信託 X 長照金融管家」雙引擎，以家庭成員就學、就業、就養人生階段建構家庭專屬信託契約，納入所有人需求。

雷仲達說，合庫與「台灣受恩」長照集團跨業結盟，建立長照金融管家系統，提供專款專用自動化付款，簡化長照費用支付流程；未來也將繼續擴大信託生態圈，讓服務更便利，協助家庭透過信託服務減輕長照負擔。（編輯：林淑媛）1110407