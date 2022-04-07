北部新建案風向球連8綠 住展：購屋需求仍穩健

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（中央社記者賴言曦台北7日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球3月升至48.7分，中止連3個月跌勢。住展表示，分數上揚主因是供給量增加、看屋來客量成長，預期今年上半年燈號穩定維持綠燈。

展望後市，住展雜誌研發長何世昌表示，部分業者雖因中央銀行升息及打房政策而延後推案，讓大爆量成往事，但升息反而讓部分消費者預期越晚買房、利息越高，加快購屋腳步，且部份品牌力強的超高價建案在短時間內完銷，顯示購屋需求仍穩健。

住展今天發布新聞稿指出住展風向球3月分數至48.7分，較2月增加4.1分，中止連3個月跌勢，對應燈號維持代表房市復甦安全的綠燈，已經「連8綠」。

住展表示，風向球6大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等3項分數上升，議價率、成交組數等2項分數持平，只有待售住宅建案數分數下滑。

住展表示，這是因為3月新開的建案數較多，待售住宅建案數量微幅上升至約1050個，分數因此微幅下降

另房市邁入傳統旺季，3月預售屋推案量約新台幣1100億元，雙北的中正、北投、內湖、板橋、中和、土城、鶯歌、三重、泰山均有15億元以上指標大案。桃園、八德、楊梅，新竹市北區、東區及新竹縣芎林也有15億元以上指標大案。

3月新成屋也同步成長，可售戶數逾400戶，新北市汐止、新莊皆有15億元以上指標大案。

何世昌表示，中央銀行升息和預售屋聯合稽查超出業者預期，導致部分建案延後推出，預估北台灣今年329檔期推案量恐縮水至800億元到1000億元，推案大爆量已成往事。

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展望後市，何世昌指出，目前市場上大多剩剛性需求的自住客，所以打房與升息並未造成市況太大落差；雖然部份消費者因擔憂利息加重而暫緩購屋，卻有部份消費者預期愈晚買房利息愈高而加快購屋腳步，呈現「一種升息、兩種解讀」。

何世昌認為，由於需求仍舊穩健，部份品牌力強的超高價建案甚至在極短時間內完銷，說明消費者對好房的需求依然強勁。（編輯：黃國倫）1110407