晟德擬合併玉晟生技 整合集團綜效邁向生技控股

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）晟德大藥廠7日召開董事會，宣布通過合併子公司玉晟生技及發行新股，晟德為存續公司。玉晟生技與晟德普通股換股比例暫定為1：0.1078，晟德擬增資發行新股1394萬9937股以合併玉晟生技。

晟德表示，此項對自家投資公司的合併案，目標是讓晟德正式轉型為專業生技投資控股公司。

晟德董事長林榮錦表示，為晟德長期策略發展需要並整合集團資源，以提昇經營績效與擴大經營實力，合併案尚待玉晟生技股東會決議通過，並取得相關主管機關核准後始得進行，合併基準日暫訂為111年6月30日。

晟德表示，玉晟生技目前有四大核心投資項目，包括大陸的加科思、台灣的長聖生技、長佳智能及博晟生醫等，合併玉晟生技後，將由晟德直接負責後續的投資與管理，讓晟德對四大生技公司享有的投資收益擴大到100%。

晟德原為國內老字號藥廠，林榮錦接手經營後，初期定位為專業的水劑藥廠；2008年轉向定位為生技工業銀行，在台灣、大陸、香港及美國不斷進行投資，輔佐數十家生技及大健康公司躍上國際資本市場舞台，期待於2025年打造7至8個生技獨角獸企業。

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晟德2021年全年稅後淨利新台幣18億元，每股盈餘3.6元，2022年年初投資回收款已逾新台幣80億；至2022年2月底止，晟德占「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數成份股」比重，已高居第4名。

晟德生技工業銀行投資範圍包含新藥開發、蛋白質與抗體藥物開發公司、保健品及農業生技產業、醫療器材與創投等多元領域，旗下育成企業包含益安生醫、順天醫藥生技、永昕生物醫藥、澳優乳業、東曜及博晟生醫等逾20家公司。（編輯：黃國倫）1110407