互億若未補交財報 最快將於6月下市

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會統計，有5家上市櫃公司並未如期於今年3月底前公告申報2021年財報，其中中福、樂士近日已補交財報，互億則自去年第3季財報就未繳交。互億若未完成補申報，依規定，最快將在今年6月下市。

金管會證期局副局長高晶萍今天表示，截至今年3月31日，上市櫃公司（含第一上市櫃）應申報財報家數共計1757家，上市公司中福、樂士、台開、互億及上櫃公司永利等5家公司沒有如期出具2021年度財報，其餘公司均已在規定期限內完成財報公告申報。

其中，台開、永利目前為第1次沒有如期公告申報財報，互億已累積2次未如期公告申報財報。高晶萍指出，互億因無法找到簽證會計師，未繳交去年第3季季報，自去年11月18日已停止交易，如今去年年報也未如期繳交，目前繼續停止交易。

依照規定，公司遭停止交易後，若6個月內仍無法消除停止交易原因，證交所將公告公司於40天後終止上市。高晶萍表示，若互億後續仍未補交財報，證交所預估最快將在今年5月中旬公告互億將於40天後終止上市，換言之，互億最快將在今年6月下市。

高晶萍說，永利因相關財務資訊被檢調單位調走，最近才從檢調取回相關資料，啟動編製財報作業，因此無法如期繳交財報；台開則因公司有不動產估價作業尚未完備，審委會並未審議，因此無法如期公告申報財報。

另中福、樂士雖在3月31日前未如期公告申報財報，不過近日已盡快補交財報送證交所進行書審，因已補行公告申報，將不必停止交易。（編輯：楊蘭軒）1110407