蔡總統推銷電器展 不忘提醒快打第3劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（前右5）8日參觀台北電器空調3C影音大展，呼籲汰換家電要買節能產品，並提醒尚未接種第3劑疫苗的親朋好友盡快去施打，團結守護彼此健康。中央社記者潘智義攝 111年4月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）總統蔡英文今天參觀台北電器空調3C影音大展時呼籲，大家汰換家電要買節能產品，也提醒尚未打第3劑疫苗的親朋好友，趕快去打，團結來守護彼此的健康。

蔡總統致辭時強調自己來看展，任務只有一個，就是當推銷員，希望大家多多來參觀，多多來消費，邀請大家一定要把握機會逛一逛，購買家庭所需要的電器。

總統也說，無論逛展或出遊都要做好防疫措施，落實實聯制，也要提醒還沒打第3劑的親友趕快去打，讓我們繼續團結來守護彼此的健康。

另外，蔡總統指出，這次除了品項很豐富，最重要的是，價格也很優惠。這次大展是振興五倍券加碼優惠活動的最後一檔，再搭配政府節能家電貨物稅，最高2000元的補助，CP值非常高。大家可以慢慢挑選、多多購買，一起拚買氣也拚經濟。

總統感謝業界領袖及代表投入智慧家電的研發，現在的電器設計不只性能愈來愈高，也愈符合環保標準，環境永續需要各界一起來努力，政府的推動，業界的投入；呼籲大家未來在選購、汰換時一定要支持智慧節能的產品，一起邁向永續，並為環境盡一分心力。（編輯：蘇志宗）1110408

總統蔡英文（前中）8日上午在台北世貿一館出席第32屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會，期盼民眾支持智慧節能產品，為環境多盡一份心力。中央社記者張新偉攝 111年4月8日

總統蔡英文（前右2）8日上午在台北世貿一館出席第32屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會，並現場參觀攤位，祝福活動圓滿順利。中央社記者張新偉攝 111年4月8日

「第32屆台北電器空調3C影音大展」8日起在台北世貿一館登場，民眾逛展、找好康，與攤位主持人互動拿贈品。中央社記者張新偉攝 111年4月8日