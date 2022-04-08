信昌電：俄烏戰爭對鎳料影響有限 貨源多元沒問題

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件廠信昌電今天表示，俄烏戰爭對原物料影響有限，鎳料來源多元，貨源沒問題，中國大陸COVID-19疫情影響不大，仍須觀察當地進出口物流貨運是否順暢。

信昌電今天下午受邀參加櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，觀察外部環境，信昌電行銷業務處處長蔣建文指出，COVID-19疫情、晶片短缺、通貨膨脹及地緣政治風險等因素，仍持續影響供應鏈。

在積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻（Chip-R）、電感元件（Power Inductor）等產品布局，蔣建文指出，持續因應高成長主力市場包括5G、車用、快充電源和新能源等，持續開發大尺寸及高功率產品。

在介電陶瓷粉末產品，蔣建文表示，持續開拓全球MLCC與微波材料潛力市場，並開發高階與特殊應用粉末、以及各系列微波（MW）與射頻（RF）元件應用材料。

對於俄羅斯與烏克蘭戰爭影響原物料程度，信昌電總經理洪志謀分析，儘管俄羅斯是原油、鈀材、鎳料等出口大國，但對信昌電影響有限，信昌電鎳材來源多元 ，貨源沒有問題，儘管鎳材價格反映不一，信昌電透過調整貨源比例、提高生產效率、優化產品組合、提高產品附加價值，降低對成本影響。

對於中國疫情影響，洪志謀表示，信昌電主要生產據點在桃園和楊梅廠，中國大陸產值比重降低，疫情對信昌電生產影響不大，不過仍須觀察當地進出口物流貨運是否順暢。

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信昌電去年合併營收新台幣60.1億元，年增15%，創歷年新高，去年毛利率26.4%，年增1.3個百分點，去年營益率19.6%，年增2.2個百分點，去年稅後淨利11.44億元，年增45%，創歷年次高，每股稅後純益6.67元。

觀察信昌電旗下產品比重，去年積層陶瓷電容占比約58%，晶片電阻占比13%，介電粉末占比約20%，電感占比約8%；從終端應用來看，去年工業占比40%，網通占比33%，消費占比20%，車用占比3%。信昌電表示，公司產品切入工業機器人、電動車充電樁及電池管理系統（BMS）、智能電源，以及醫療、航空等特殊應用。（編輯：楊凱翔）1110408