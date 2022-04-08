法人：大盤激情不足 電子族群恐維持弱勢格局

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（中央社記者吳家豪台北8日電）在航運及防疫族群撐盤下，台股今天反彈逾百點，但週線收黑、下跌341點。法人表示，今天大盤激情不足，因通膨及聯準會加速縮表，系統性風險升高，半導體短線利空仍需時間消化，電子族群恐維持相對弱勢格局。

台股加權指數今天收在17284.54點，上漲105.91點，漲幅0.62%，成交值降至新台幣2456.64億元。電子股漲0.12%，成交比重超過52%；金融股漲1.26%，航運股大漲3.96%，鋼鐵股漲1.99%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪指出，今天矽力-KY、力旺跌勢較重，都是高價電子股，代表資金在傳產族群打轉，包含貨櫃、航運、綠能相關個股較受青睞，電子股格局相對較弱。

儲祥生說，電子是大盤核心，最具攻擊性，如果電子不好，大盤「激情不夠」，雖然今天加權指數上漲逾百點，仍顯得力道不足。

展望台股後市，儲祥生認為，目前市場對個人電腦（PC）、手機、筆電族群看法偏保守，可觀察立積等跌深股是否帶動一波反彈行情，以及塑化PVC（聚氯乙烯）、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚合物）旺季需求增溫。

國泰證期分析，就基本面而言，半導體仍維持供需吃緊格局，晶圓代工廠台積電業績維持高成長態勢不變，但俄烏戰火延燒，導致物價持續上揚，加上美國聯邦準備理事會（Fed）持續釋出鷹派言論，將展開快速縮減資產負債表程序，系統性風險升高，高成長且高本益比的半導體族群首當其衝。

國泰證期表示，外資持續在台積電等電子權值股提款，導致加權指數弱勢表現，短線利空仍需時間消化，電子族群恐維持相對弱勢格局。

國泰證期進一步指出，台股技術面呈現短線弱勢、中期反彈，長線仍在整理，在多空夾擊之下，指數恐維持大幅震盪格局，指數上揚時應避免追高。（編輯：楊蘭軒）1110408