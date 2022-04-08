基本工資補貼申請倒數一週 首波已撥付1.28億元

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基本工資補貼申請將在15日截止，經濟部商業司8日表示，已受理1萬7396案。圖為勞工在中正紀念堂鋪地磚。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北8日電）基本工資補貼申請將在15日截止，經濟部商業司今天表示，已受理1萬7396案，3月下旬已撥付首筆補助款，金額為新台幣1.28億元，提醒符合資格的業者盡快上網申請。

基本工資自今年起調漲，月薪調至新台幣2萬5250元、時薪調至168元，調漲幅度約5.21%，不過，內需型產業如農業、服務業遭疫情重創，經濟部提出配套方案，企業在去年9月及10月營收衰退20%就可申請補貼，減輕人事成本壓力，並於1月17日起受理。

原先申請時間至3月31日止，不過，經濟部、勞動部紛紛接獲業者反映，稱因應基本工資調漲替員工加薪，導致投保級距升高一級，無法申請補貼，經濟部、勞動部討論後，決定放寬標準，申請時間也延長至4月15日。

商業司提醒，距離申請截止日僅剩一週，全程採線上申請，「一次申請、三次撥款」，申請通過後將連續補貼至6月，首筆補助款將在3月下旬撥付，第二筆在5月下旬、第三筆在7月下旬。

根據商業司統計，截至目前為止，已受理1萬7396案，3月下旬撥付的首筆補助款為1.28億元。（編輯：林興盟）1110408