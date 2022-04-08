更多編輯台推薦新聞：
上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊
兩岸

上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
首頁 / 產經

基本工資補貼申請倒數一週 首波已撥付1.28億元

2022/4/8 18:26（4/8 19:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基本工資補貼申請將在15日截止，經濟部商業司8日表示，已受理1萬7396案。圖為勞工在中正紀念堂鋪地磚。（中央社檔案照片）
基本工資補貼申請將在15日截止，經濟部商業司8日表示，已受理1萬7396案。圖為勞工在中正紀念堂鋪地磚。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北8日電）基本工資補貼申請將在15日截止，經濟部商業司今天表示，已受理1萬7396案，3月下旬已撥付首筆補助款，金額為新台幣1.28億元，提醒符合資格的業者盡快上網申請。

基本工資自今年起調漲，月薪調至新台幣2萬5250元、時薪調至168元，調漲幅度約5.21%，不過，內需型產業如農業、服務業遭疫情重創，經濟部提出配套方案，企業在去年9月及10月營收衰退20%就可申請補貼，減輕人事成本壓力，並於1月17日起受理。

原先申請時間至3月31日止，不過，經濟部、勞動部紛紛接獲業者反映，稱因應基本工資調漲替員工加薪，導致投保級距升高一級，無法申請補貼，經濟部、勞動部討論後，決定放寬標準，申請時間也延長至4月15日。

商業司提醒，距離申請截止日僅剩一週，全程採線上申請，「一次申請、三次撥款」，申請通過後將連續補貼至6月，首筆補助款將在3月下旬撥付，第二筆在5月下旬、第三筆在7月下旬。

根據商業司統計，截至目前為止，已受理1萬7396案，3月下旬撥付的首筆補助款為1.28億元。（編輯：林興盟）1110408

延伸閱讀
基本工資調漲配套拍板 9、10月營收衰退2成就補貼
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載