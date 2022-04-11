富邦金前3月獲利破4百億 奪首季、每股獲利雙冠王

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（中央社記者謝方娪台北11日電）富邦金今天公告3月自結稅後淨利新台幣77.7億元，累計前3月稅後淨利463.59億元，每股稅後盈餘（EPS）3.93元。富邦金首季稅後淨利創歷年同期次高，也是首季金控獲利冠軍；同時富邦金仍居金控每股獲利王寶座。

富邦金3月底淨值約8610億元，普通股每股淨值64.85元。截至3月31日，富邦金已取得日盛金58.73%股權，前3月認列日盛金投資收益4.43億元。

富邦人壽3月稅後淨利48.65億元，累計稅後淨利362.28億元。3月國際投資市場持續震盪，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利同時汰弱留強；債市投資方面，因應通膨升溫與美國貨幣政策緊縮，首季操作主要為減碼並實現資本利得、提高帳上現金部位為主。

美元相對其他貨幣持續轉強，富邦人壽單月、累月匯兌損益與避險成本大幅優於去年同期，因兌換利益大幅增加，外匯價格變動準備金至3月底餘額已逾190億元。

因應俄烏戰爭爆發，富邦人壽年初以來即以減碼俄羅斯債券因應，並依戰事發展，2月啟動認列預期信用損失，截至3月底，累計認列預期信用損失為22.6億元。富邦人壽說明，認列金額是根據未來可能損失本金及1年利息收入估計而成。

台北富邦銀行3月稅後淨利16.42億元，累計稅後淨利65.26億元，較去年同期成長32%，獲利成長主因為2月有一次性廉價購買利益認列外，今年首季受惠存放款規模持續提升及外幣債券投資部位成長，累計利息淨收益成長1成。

不過，北富銀財管收益表現較去年同期落後，主要反映金融市場變化大，國內外股市不確定性升高，財管客戶較為保守觀望，銷量較同期減少，但AuM（資產管理規模）仍穩定成長，前3月保險收益及占比皆較去年同期上揚。

富邦產險3月稅後淨利4.41億元，累計稅後淨利29.53億元，較去年同期成長54%，主要為投資績效和承保業務表現貢獻。3月整體簽單保費48.47億元，較去年同期成長15%，累計前3月簽單保費收入143.37億元，成長15.6%，簽單市占率25.5%，保持市場領先。

富邦證券3月稅後淨利4.58億元，累計稅後淨利7.65億元，較去年同期下滑，主因台股及國際股市仍處波動震盪，前3月台股日均值較去年同期下降，使證券現貨收入、金融部位與轉投資收益較去年同期減少。（編輯：楊凱翔）1110411