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笙泉看好32位元MCU及電源管理 推升營運主要動能

2022/4/13 15:27
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（中央社記者張建中新竹13日電）微控制器（MCU）廠笙泉客戶規模不斷擴增，至去年底已達3783家客戶，笙泉看好32位元MCU及電源管理產品將是未來營運成長主要動能。

笙泉下午舉行線上法人說明會，笙泉指出，產品線以8位元MCU、32位元MCU及USB為主，應用面以感測儀表為大宗，比重達28%，照明與顯示比重18%，電腦周邊與商用比重13%，電源產品比重10%。

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32位元MCU去年出貨100萬顆，較2020年的3.5萬顆大增27.5倍，主要應用在電池管理系統、工業儀表、感測器及會議系統；笙泉表示，今年將新推出程式碼生成器，有助客戶縮短專案開發時程，並可望帶動32位元MCU出貨顯著成長。

笙泉電池管理相關產品去年出貨131.6萬顆，比2020年的93.6萬顆成長40%，電動工具的電池保護是主要成長動能。笙泉指出，目前已導入多家客戶電動工具電池管理，預期電源管理是未來營運成長主要動力之一。（編輯：張均懋）1110413

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