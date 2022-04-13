上市ETF標的指數添新兵 瞄準美國基礎建設

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣證券交易所今天表示，審議通過大華銀證券投信申請的「Solactive美國基礎建設藍籌50指數 （Solactive US Infrastructure Blue-Chip 50 Index）」資格認可 ；目前總計有132檔ETF上市。

證交所今天發布新聞稿指出，據送件資料顯示，Solactive美國基礎建設藍籌50指數（Solactive US Infrastructure Blue-Chip 50 Index）是由Solactive AG指數公司所編製及維護。

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證交所說明，該指數是自Solactive GBS United States All Cap Index PR及Solactive GBS Global Markets All Cap Infrastructure USD Index PR兩檔指數中，先挑選掛牌交易地及公司總部皆位於美國的公司，再透過市值及流動性標準，找出在運輸基礎建設建造、運輸營運、通訊基礎建設、水資源與能源基礎建設、基礎建設材料與成分、基礎設施建造、營建機械等7大基礎建設類別代表性的股票，現有成分股計50檔。

證交所表示，目前上市ETF總計132檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。（編輯：楊凱翔）1110413