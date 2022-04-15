追求2050淨零排放 長榮：歐盟碳稅成本不容忽視

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（中央社記者潘智義台北15日電）長榮海運副總經理王培均今天表示，追求2050淨零，但歐盟課碳稅使成本大增不容忽視；李長榮化工營運長兼永續長李啟志直言，開發循環產品不易，十年磨一劍也未必做到。

工研院今天舉行「打造淨零時代競爭力」論壇，與會的長榮海運、李長榮化工主管分享節能減碳，使用循環材料的豐富經驗，但也指出過程遇到的困難。

王培均說，節能減碳是很熱的議題，以航運業來說，氣候變遷對海象的影響較大，是議題的重中之重，具有極大的挑戰；全球10大航運業者當中，台灣占有3席，期盼政府除了打造「護國神山」台積電之外，也能打造「護國艦隊」。

他強調，長榮海運是傳統、低調、保守務實的企業，一切講究合法規，受國際海事組織的監管、配合客戶需求，在2008年即導入環保儀器，與造船廠、主機廠合作做好環保，雖然認證不易，但今年7月可望完成許多認證。

他認為，台灣沒有自己的碳盤查標準，都是沿襲歐洲規定，未來的碳稅影響不容忽視；航運業透過平台化進行碳盤查，碼頭、鐵路都算供應鏈，務求每個人要有減少碳排觀念。

李啟志解釋，淨零碳排立意甚佳，但單就循環材料或產品而言，有時就不僅是10年磨不到一劍，如李長榮推動異丙醇回收，就是磨了20年才做到的成果。他再以石化琥珀酸為例，碳排放約占12%，但用生質琥珀酸就完全沒有碳排的問題。

李啟志強調，不能只喊2050年淨零碳排，要有具體務實的作法。

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永光化學總經理陳偉望則點出，化工業的碳排多集中在最上游，化工可透過製程的優化，採用低碳排或高效能設備；從上游的石化、煤礦，來到中間體前驅物，才到特用化學，而永光除了特化之外，最大的產品類別是染料原料。

陳偉望分析，假設化工業排100噸碳，上游恐須排500噸，永光用先進設備減碳，計算碳排時，下游可獲得有效減碳5000噸的額度；所以為掌握趨勢，既要採用先進設備減少碳排，也要購買綠色能源。（編輯：黃國倫）1110415