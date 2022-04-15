本土疫情攀升 防疫檢測概念股漲勢凌厲

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）本土疫情確診案例攀升，推升生技股買氣，由相關防疫檢測概念股領漲，另外再生醫療族群漲勢同樣凌厲，尾盤超過10檔生技股亮燈漲停。

台股加權指數今天大跌241點，電子股為重災區，資金轉向傳產及生技類股尋求資金避風港，由於快篩需求強勁，政府將徵用每月4000萬劑，激勵相關防疫概念股走強，上市櫃包括寶齡富錦、瑞基、ABC-KY、優盛、雃博、生華科、立康、達邦蛋白、合世、商之器多檔個股漲停，興櫃的安特羅、普生、金萬林漲幅也有6%至8%不等。

除了防疫相關族群外，買盤延伸到再生醫療相關族群，包括長聖、三顧等也見到亮燈漲停。

目前食藥署核准本土生產快篩產品業者共5家，包括泰博科技、寶齡富錦、安特羅生技、台塑生醫、凌越生醫；而核准輸入進口業者則有19家，包含台灣羅氏、亞培等。

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法人表示，估計5家本土廠商月產量總計約680萬劑，其中泰博在零售通路市占率約6至7成，寶齡富錦家用市占約2至3成，但醫用市占率較高；雖然快篩試劑徵收價格將較超商所販售的快篩試劑低，但由於少掉通路費用加上量能擴大，對泰博及寶齡富錦獲利仍具正向貢獻。

不過，法人也提醒，一旦快篩試劑徵用告一段落、防疫政策出現變化，例如將COVID-19視為流感化而降低對快篩次數的限制，或更多廠商自行從國際進口更多試劑，則快篩試劑可能要留意是否重演口罩供給過剩的狀況。（編輯：黃國倫）1110415