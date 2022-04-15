寒舍擬減資2億元 強化財務結構彌補虧損

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（中央社記者吳家豪台北15日電）寒舍餐旅今天召開董事會決議，為強化財務結構、提升每股淨值，以彌補累積虧損，擬減資新台幣2億元，銷除已發行普通股2000萬股，減資比率為17.933038%。

寒舍實收資本額為11.15億元，發行股數為1億1152萬6000股，減資後實收資本額為9.15億元，發行股份為9152萬6000股。

另外，考量公司未來營運發展所需，寒舍董事會決議辦理私募特別股，本次籌措資金預計用於充實營運資金及償還銀行借款，預計達成改善財務結構、降低負債比率及節省利息支出等效益，對公司股東權益有正面助益。

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寒舍本次私募股數以發行總股數不超過1000萬股為上限，私募總金額以發行總金額2億元為上限，擬參與應募人為寒舍國際酒店股份有限公司，與寒舍關係為採權益法投資的關聯企業。

展望未來，寒舍表示，持續以住房、餐飲專案，深耕國旅市場，業務也積極接洽中南部旅行社，希望帶入更多團體客提升住房率，同時針對歐美、日本、韓國等海外市場擬訂促銷方案，吸引更多商務旅客，待國際疫情控制得宜，隨時因應做好應變。（編輯：楊凱翔）1110415