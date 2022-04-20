囤房大戶查稅成效 北區國稅局追繳金額件數雙冠王

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部瞄準全國擁有10戶以上非自住房屋的1734名多屋族，進行租金所得查核；結果顯示，全國五區國稅局中，北區國稅局在補稅件數和總金額方面皆居冠，分別為326人、新台幣4100萬元。

為遏止包租公包租婆逃漏稅，財政部去年8月進行「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對擁有10戶以上非自住房屋者，逐步清查是否如實申報租金收入。

財政部說明，這一階段的查核計畫已於今年3月31日完成，經統計，查核總件數1734件中，核定補稅案件共1006件，補徵稅額9944萬元，平均每位囤房大戶補稅約9.94萬元。

財政部賦稅署今天公布針對持有10戶以上的囤房大戶查稅結果，盤點全國五區國稅局（台北、高雄、北區、中區、南區），以北區國稅局補稅人數和補徵稅額為最多，分別為326人、4100萬元。

若觀察平均每位囤房大戶補稅金額最高，以台北國稅局14.89萬元居冠。

據統計，北區國稅局查核605人，針對其中326人補稅共4100萬元，平均每人補稅12.58萬元；台北國稅局查核316人，188人補稅，補課稅額2800萬元，平均每人補稅14.89萬元。

中區國稅局方面，查核471人，補稅269人，補稅金額1800萬元，平均每人補稅6.69萬元。

高雄國稅局查核142人，94人補稅，補課稅額600萬元，平均每人補稅6.38萬元；南區國稅局查核200人，補稅129人，補課稅額700萬元，平均每人補稅5.43萬元。

此外，財政部指出，今年1月已繼續鎖定5戶以上囤房大戶展開租金所得調查，並請各地區國稅局嚴加查核、盤點。（編輯：潘羿菁）1110420