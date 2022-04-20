亞股多隨美股漲勢走高 上海股市受疫情影響挫逾1%

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（中央社香港20日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一天美國華爾街股市的漲勢帶動，大多微幅收高。上海股市則受到中國疫情影響，跌幅居亞洲主要股市之冠。

中國經濟重鎮上海和科技中樞深圳仍有數千萬人因為防疫措施不得外出，COVID-19（2019冠狀病毒疫情）已經造成供應鏈斷鏈，以及商業停擺。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「中國在持續將經濟某些部門去槓桿的同時，也以針對特定部門的方式加碼刺激措施。」

「然而，上海封城，以及憂心當局清零政策恐損及今年成長的疑慮，持續對市場帶來壓力，市場顯然希望（當局）採取過去幾年來經常採取的大型刺激措施。」

上海綜合股價指數今天收跌1.35%，來到3151.05點，跌幅居亞洲股市主要股市之冠。

昨天受北京持續打壓科技股疑慮衝擊挫跌的香港股市，今天也在中國全國銀行間同業拆借中心公布貸款市場報價利率維持不變影響下，延續前一天的跌勢。

港股恆生指數終場跌0.40%，來到20944.67點。

海利表示：「市場希望（當局）推出更全面性刺激措施，但中國維持1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）不變，令市場失望。」

日股日經指數收漲0.86%，來到27217.85點。

至於亞洲其他股市，雪梨、雅加達和台北股市都微幅上揚，首爾股市則近乎持平。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110420