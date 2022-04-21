東元電動車動力系統業績看增6成 國產電巴市占拚8成

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）東元董事長邱純枝預估，今年電動車動力系統業績目標成長逾6成，爭取國產電動巴士動力系統逾8成市占率，再生能源取單營收成長可期；今年北美市場強勁成長，印度電動車馬達生產線完工，有利就近取單製造。

電機大廠東元將於5月20日舉行股東常會，邱純枝在營業報告書中指出，今年全球經濟仍受Omicron病毒與通膨影響，展望既有事業群營運，邱純枝表示，機電系統暨自動化事業今年受益油價攀升，北美市場需求強勁成長，在「碳中和」趨勢下，美國頁岩油生產、輸送設備電氣化和廢熱回收，有利變頻器和節能方案成長。

邱純枝指出，東元對電子、石化、鋼鐵、紙業等高耗能製程，提供包括高效能馬達驅控系統、廢熱回收發電、設備免巡檢等碳中和解決方案，擴大直營。

邱純枝表示，東元再宣示2030年「十年減排50%」目標，執行範圍擴大至海外廠區，進一步朝碳中和之路邁進。

在智慧能源事業群，邱純枝預估，IDC工程業務在國內外市場成長強勁，相關工程去年取單逾新台幣30億元，今年目標營收成長3成。另外，再生能源創能、儲能業務，受惠台灣再生能源政策，預期2025年再生能源占發電比例20%，東元取單、營收成長可期。

在空調暨智慧生活事業群，邱純枝表示，東元持續聚焦提供全域式智慧空調及能源管理，貢獻ESG（即環境、社會及公司治理）碳中和的新生活，此外布局結合集團資源及物聯網IoT技術，推出宅配智能冷藏櫃解決冷藏冷凍最後一哩需求，以及以租代買的新營運模式加速推動空調節能解決方案等。

在策略性發展計畫，邱純枝表示，東元持續側重電動車動力系統、再生能源商機、並提升數位化/智能生產。

其中在電動車動力系統，東元持續擴大OEM代工商機，目標成長6成以上；在補助政策下，東元爭取國產電動巴士動力系統8成以上市占率；今年度印度電動車馬達生產線完工，有利就近取單製造。

在再生能源，東元因應再生能源造成電網穩定性問題，以自有技術整合能源管理系統與電力工程經驗，積極爭取台電儲能示範案。

在數位化轉型，邱純枝表示，東元已進入「數位優化」階段，逐一規劃導入舉措績效管理平台、AI-base 製程/品檢系統、AI接單預測系統、智能供應鏈管理平台等，擴大智能製造產線。（編輯：趙蔚蘭）1110421