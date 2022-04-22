台積電美國廠招人難 外媒：錄取者須赴台受訓讓當地人卻步

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台積電為了美國新廠在台招募人才，條件是高中職以上畢業，無經驗也可，多益需800分以上。（中央社檔案照片）

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（中央社紐約22日綜合外電報導）台積電為了美國新廠在台招募人才，條件是高中職以上畢業，無經驗也可，多益需800分以上，引發外媒好奇為何不找美國人就好，原因是錄取者須先來台受訓，讓許多美國人卻步。

台積電在官網上公開徵才，在美國亞利桑那州Fab 21廠職缺有技術員和工程技術員，工作內容為機台操作、產品檢驗、設備異常問題反應等，錄取者需先在竹科、中科或南科工作，今年12月底前配合公司需求，派任到Fab21廠至少2年。

根據台積電徵才資料，技術員在美國派任期間，公司提供住宿、當地交通與返鄉探親交通補助。應徵資格條件為高中職以上畢業，多益成績須達800分以上，能在全英語環境下執行職務，無經驗可，有半導體經驗尤佳。

美國資訊科技網站Tom's硬體指南（Tom's Hardware）記者泰森（Mark Tyson）撰文報導，他很好奇為何這種幾乎不要求特定學經歷或工作技能的低階技術員職位，台積電不在美國當地雇用。

泰森認為，由於台積電在美國開出的徵才條件，要求錄取者須先來台灣受訓半年至一年，因此令許多當地勞工卻步。

他並指出，台積電即使在美國一些條件更高的徵才，例如須具備工程學歷，錄取者還是得來台灣長時間受訓，這類要求讓美國人覺得相當費力麻煩。

泰森表示，科技大廠大多有不容易找到和留住人才的根深蒂固問題，而台積電近期、目前和不久將來都有野心勃勃的擴張計畫，成為受到這類人力吃緊問題最大衝擊的企業之一。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110422