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證交所擬配現金股利7.2元 可望創歷史新高

2022/4/25 13:27（4/25 13:42 更新）
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台股去年大漲，證交所基本每股盈餘達新台幣12.36元。（中央社檔案照片）
台股去年大漲，證交所基本每股盈餘達新台幣12.36元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北25日電）台股去年大漲，證交所基本每股盈餘達新台幣12.36元，立法院財政委員會今天視察證交所時詢及今年股利政策，證交所董事長許璋瑤表示，今年證交所初步規劃每股擬配發7.2元；如依預估股利配發將創歷史新高。

受惠台股去年飆漲3486.31點，漲幅約23.66%，台灣證券交易所去年財報，稅後淨利達新台幣135.04億元，較前年的77.3億元，大增74.64%；基本每股盈餘達12.36元。

國民黨籍立法委員賴士葆今天詢及，台股火熱連帶證交所大賺，證交所「作莊」是否有福利分配；國民黨籍立委羅明才則問到，證交所是否有上市計畫，並建議若上市應讓一般散戶也可以參與新股抽籤。

許璋瑤表示，早期持有證交所股票的個人股東尚有1234名，其他都是法人股東，且證交所第128條公布後就不能買賣。至於股利政策，去年證交所每股賺12.3元左右，就以往配發率約60%來看，今年股利約落在7.2元。

不過許璋瑤也表示，上述股利政策有待主管機關核定，目前尚未做最後決定，且會按持股比例，公平發放股利給券商跟個人股東。

許璋瑤也提到，證交所獲利會隨市場變動，如2021年台股日均量達3915億元，但2016年為775億元，不算業外收入，證交所營業淨利約2億元，且證交所是一個交易平台，主責是維持公平、效率及安全，不會在乎盈餘多寡，因此員工福利相對不會有太大變動。

證交所總經理簡立忠在簡報環節時則說明，台股今年以來下跌5.9%，但亞洲除新加坡外，各大交易所也都呈跌勢，顯示台股表現相對抗跌。另台灣上市公司至今年3月底已達963家，市值超過54兆元，總營業收入逾38兆元，稅後純益達4.05億元，至4月21日已公告預計要發放的股利金額達1.9兆元，創歷年新高。

簡立忠也提到，截至今年3月底，台灣總開戶數約1215萬人，自然人占整體投資人成交比重逾60%，且近兩年來，20歲至40歲間的投資人增加65萬人，顯示近年新開戶數中，年輕族群為大宗。（編輯：黃國倫）1110425

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