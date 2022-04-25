股匯雙殺 新台幣貶破29.3元創逾19個月新低

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新台幣匯率25日開盤直接摜破29.3元價位，盤中最低至29.376元，貶1.16角，創下逾19個月新低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國聯準會（Fed）鷹派論述嚇壞市場，美股道瓊指數狂瀉近千點，台灣今天也上演股匯雙殺戲碼，台股一度重跌逾400點，新台幣匯率開盤更直接摜破29.3元價位，盤中最低至29.376元，貶1.16角，創下逾19個月新低。

美股崩跌近千點，恐慌氛圍蔓延至台股，指數開低走低，盤中大跌超過400點，今年3月低點16764點應聲跌破，類股全面崩跌，多數類股跌幅2%起跳。

外資大逃殺之下，新台幣匯率也難以倖免，今天開盤價為29.31元、直接摜破29.3元價位，而後匯價更如溜滑梯般一路下探，最低為29.376元、重貶1.16角。

美國聯準會鷹派言論支撐美元指數持續堅挺，站穩101之上；在強勢美元的壓力下，亞幣普遍走軟，匯銀人士直言，新台幣匯率疲弱之勢短期難以改變。（編輯：張均懋）1110425