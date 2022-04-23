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FED鷹派言論重擊美股 台股下週「萬七」保衛戰

2022/4/23 10:41（4/23 10:51 更新）
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美股22日道瓊指數崩跌981點，台股下週將面臨「萬七」保衛戰。（中央社檔案照片）
美股22日道瓊指數崩跌981點，台股下週將面臨「萬七」保衛戰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北23日電）聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派言論，再度重擊美股，道瓊指數崩跌981點，台股22日跌約百點，收在17025.09點，在美國財報週陸續登場下，將面臨「萬七」保衛戰。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾等官員指出，5月初開會將討論升息2碼，市場預期聯準會加速升息並擴大幅度。

通貨膨脹居高不下之際，美國聯準會示意將加速緊縮貨幣政策，鷹派言論再度重擊美股，道瓊指數22日崩跌981點，創一年半來最糟表現。標準普爾500指數大跌121.88點，跌幅2.77%，收在4271.78點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫335.36點，跌幅2.55%，收在12839.29點。

美國聯準會鷹派立場愈來愈堅定，拖累台股加權指數22日下跌102.86點，收在17025.09點，失守5日線，但守住「萬七」關卡，成交值新台幣2682.01億元。

三大法人合計賣超227.3億元，其中自營商賣超27.65億元，投信買超16.29億元，外資及陸資賣超215.94億元。

法人指出，台股短期均線、月線和季線均呈現下彎，壓抑大盤短期走勢，下週進入美股科技股超級財報週，牽動相關台廠股價表現，若美國聯準會（Fed）加速升息訊息持續影響美科技股走勢，台股下週恐續弱勢震盪築底，將面臨「萬七」保衛戰。

展望下週台股上市櫃公司動向，包括盛群、友達、力成、敦泰、智原、旺宏、聯發科、聯電、譜瑞-KY、瑞儀、日月光投控、立積、台達電、穩懋、精測等電子和科技股將舉行法說會。

下週也是美股科技股財報週，包括Google、3M、德州儀器（TI）、微軟（Microsoft）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、蘋果（Apple）等重量級企業將陸續公布財報。

此外，Touch Taiwan 2022 智慧顯示展將於27日至29日登場，參展規模將達320家廠商、933個攤位，年增 17%，創歷年新高，這次主題將聚焦「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」以及「淨零碳排」六大主題，市場也將關注面板股走勢。（編輯：郭無患）1110423

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