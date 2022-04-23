升息陰影籠罩 美股道瓊跌981點一年半來最慘

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美股今天重挫，道瓊指數崩跌981點，創一年半來最糟表現。通貨膨脹居高不下之際，美國聯準會示意將加速緊縮貨幣政策，投資人日益憂心企業獲利放緩、經濟復甦受阻。

3大指數午盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場崩跌981.36點，跌幅2.82%，收在33811.4點。標準普爾500指數大跌121.88點，跌幅2.77%，收在4271.78點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫335.36點，跌幅2.55%，收在12839.29點。

道瓊指數創2020年10月28日以來最慘單日表現，19日反彈近500點的氣勢盡失，本週跌幅逾1.8%，週線連4黑，近11週來第9度週線收黑。

標普500指數與那斯達克指數週線跌幅分別逾2.7%、3.8%，後者已連3週跌幅達2%以上。

美股財報季逐漸進入高潮，投資人本週仔細檢閱企業財報，從中衡量經濟狀態、消費展望，並探尋各大企業如何因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行、俄烏戰爭打亂全球供應鏈以致通膨難以降溫的局面。

今天多檔醫療與零售股財報欠佳，拖累大盤表現。

連鎖醫院HCA醫療保健（HCA Healthcare）下修全年獲利與營收預測，股價慘跌21.8%，表現在標普500指數中吊車尾。這波賣壓擴及相關族群，醫療業者聯合健康集團（UnitedHealth）跌幅逾3%，導致道瓊指數失血超過100點。

服飾零售商蓋璞（Gap）下修會計年度首季財測並宣布Old Navy事業執行長去職，股價狂瀉18%，收在2020年7月以來最低點。

科技權值股同樣賣壓沉重。Google母公司Alphabet股價跌逾4.1%，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）、微軟（Microsoft）及臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都超過2%。

美股近幾週籠罩低氣壓，主要在於物價漲勢猛烈，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）3月升息1碼（0.25個百分點）後為加強壓制通膨，將加快緊縮貨幣政策，5月可能升息2碼並宣布縮減規模9兆美元的資產負債表。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天在國際貨幣基金（IMF）活動上說，壓制通膨「絕對必要」，暗示5月升息2碼箭在弦上。

芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，投資人幾乎一面倒預期聯準會官員5月3日至4日集會後將宣布升息2碼。就算聯準會官員最後決議升息1碼，也將是2006年以來首次連兩次會議決議調升基準利率。

鮑爾3月在聯準會3年多來首次升息後說，當前經濟勁道經得起貨幣政策緊縮考驗。

但愈來愈多專家憂心，聯準會這波緊縮循環可能讓經濟陷入衰退。投資人將密切留意下週公布的3月個人消費支出（PCE）物價指數，觀察通膨有無降溫跡象，也將關注密西根大學4月消費者信心指數終值，研判民間消費前景。（編輯：周永捷）1110423