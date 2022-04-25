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台積電ADR破底 早盤股價下探549元創11個月低點

2022/4/25 09:18（4/25 09:44 更新）
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美股重挫，台積電ADR破底，收在95.68美元，下跌2.03%。台積電25日股價同步走低，早盤一度達新台幣549元，創11個多月新低。（中央社檔案照片）
美股重挫，台積電ADR破底，收在95.68美元，下跌2.03%。台積電25日股價同步走低，早盤一度達新台幣549元，創11個多月新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹25日電）美股重挫，台積電ADR破底，收在95.68美元，下跌2.03%。台積電今天股價同步走低，早盤一度達新台幣549元，創11個多月新低，下跌9元，市值滑落至14.23兆元。

市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）可能激進升息，重創美國股市，道瓊工業指數上週五大跌981.36點，跌幅2.82%，那斯達克指數下挫335.36點，跌幅2.55%；費城半導體指數下跌68.906點，跌幅2.25%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在95.68美元，再創1年多來新低，下跌1.98美元，跌幅2.03%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度達新台幣549元，創2021年5月18日以來新低價，下跌9元，市值縮水2333億元，滑落至14.23兆元，並影響大盤指數約75點。

台積電今年營運展望樂觀，美元營收成長可望達到或超過29%，法人指出，高效能運算需求強勁，是台積電今年營運成長主要動能。（編輯：趙蔚蘭）1110425

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