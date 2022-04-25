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台股跌404點創半年新低 航運雙雄重挫、台積電跌破550元

2022/4/25 13:40（4/25 14:15 更新）
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台股25日尾盤收跌404點、跌幅2.37%、收在16620.9點。（中央社檔案照片）
台股25日尾盤收跌404點、跌幅2.37%、收在16620.9點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北25日電）台北股匯市今天同步大跌，美股上週五重挫近千點重創多頭信心，台股今天早盤跳空開低後一路探低，最低點16579點，跌破今年3月低點16764點，創去年10月19日以來新低，尾盤收跌404點，創半年來新低，主要類股走跌無一倖免。

加權股價指數終場下跌404.19點、跌幅2.37%，收在16620.9點，成交值新台幣3016.95億元，台股4月以來已下跌超過千點，其中，台積電跌破550元整數關卡、國巨也跌破400元大關，航運雙雄長榮、陽明即使具備高現金股息殖利率且獲利表現強勁，股價也重挫，分別下跌5.42%、3.95%；唯航空股拉尾盤，長榮航逆勢收紅。

外資大逃殺之下，新台幣匯率難以倖免，今天開盤價為29.31元、直接摜破29.3元價位，而後匯價更如溜滑梯般一路下探，中午暫收29.358元，貶9.8分。

分析師表示，美國聯邦準備理事會（Fed）不斷釋出鷹派訊息，衝擊美股表現，台股跟著反映利空，外資持續向電子股提款，指數失守萬七大關。觀察近幾次小反彈都是量能不足，而且高點越來越低，在跌破今年低點後，須注意停損賣壓是否出籠，進一步壓抑台股表現，另外新台幣能否止貶轉升為觀察指標。

分析師指出，內外在變數持續干擾台股市場多方表現，外資未改今年站在賣方的態度，加上技術面出現量增價跌、指數滑落至短期均線以下，包括週、月指標皆連袂向下，顯示台股中期仍需時間反覆整理，首要之務需先尋求止穩契機。（編輯：張均懋）1110425

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