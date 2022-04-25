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台股重挫逾400點 大盤指數創今年新低

2022/4/25 10:51（4/25 10:59 更新）
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台股25日盤中大跌超過400點。（中央社檔案照片）
台股25日盤中大跌超過400點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北25日電）美股崩跌近千點，恐慌氛圍蔓延至台股，指數開低走低，盤中大跌超過400點，今年3月低點16764點應聲跌破，類股全面崩跌，多數類股跌幅2%起跳。

截至10時30分，加權股價指數下跌389點、為16635點、成交值新台幣1645億元，台積電跌破550元、鴻海面臨百元保衛戰、國巨跌破400元，金融類股指數測試季線1808點支撐，先前相對強勢的航運股跌幅超過3%；台積電及航運等指標股下半場能否扮演護盤角色為觀盤重點。

分析師表示，美股電子盤持續探低，市場氣氛依舊緊張，資金持續撤出股市，尤以電子股成為提款重心，台股率先創下今年新低，台幣續貶，恐將引發停損賣壓出籠，融資餘額今天是否出現大幅度減肥值得觀察，內資尤其是投信的承接力道、外資是否出現連續賣超是後市觀察重點。

投信表示，俄烏情勢未見明朗，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，美國聯邦理事會（Fed）主席鮑爾重申5月將討論升息2碼，市場預期5至7月都可能升息2碼，美債殖利率攀升，壓抑科技股表現，本週美股重量級科技股財報陸續登場，市場觀望氣氛濃厚，加上國際股市重挫，台股短、中期均線已呈空頭排列，建議謹慎操作。（編輯：潘羿菁）1110425

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