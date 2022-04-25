美股重挫 分析師：台股前低岌岌可危

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）在升息陰霾籠罩下，美股道瓊指數崩跌近千點，台股警報再次響起，分析師表示，科技股將首當其衝，台股前波低點16845點是否有撐恐怕遭到嚴苛考驗。

因市場對升息深感憂慮，美股上週五重挫，道瓊工業指數下跌將近千點，週線收黑；道瓊工業指數終場下跌981.36點、跌幅2.82%、收在33811.40點，標準普爾500指數下跌121.88點、跌幅2.77%、收在4271.78點，以科技股為主的那斯達克指數下跌335.36點、跌幅2.55%、收在12839.29點，費城半導體指數下跌68.906點、跌幅2.25%、收在2989.830點。

投信表示，受到美國聯邦準備理事會（Fed）偏鷹言論影響，加上市場對於中國大陸解封後的訂單下調擔憂明顯增溫，擔心砍單效應，電子股走勢仍相對承壓，即使有重要法說、產業展望等正面訊息並未有效提振市場的投資信心，中國大陸封城雖被視為短期事件，但隨著雜音增多，市場對於5月可能出現的庫存調整壓力幅度等擔憂加重，讓電子股表現仍持續相對疲軟。

此外，法人也指出，台灣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，已從3月底的7天平均152例，激增至4月24日的5092例，台灣目前作法雖符合國際社會當前應對新冠病毒的政策，但對製造業活動和國內消費者信心的干擾，可能會衝擊相關企業獲利。

分析師認為，在國際股市動盪加劇下，台股17000點恐難守住，前波低點16845點也告急，今年低點16764點一旦失守，恐將進一步引發停損賣壓，今天開盤後宜觀察美元指數及美股電子盤動向，若美元持續走強、美股電子盤無強勁反彈，台股要力抗賣壓恐獨木難撐。（編輯：趙蔚蘭）1110425