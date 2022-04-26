國巨集團凱美董事改選名單 同欣電總經理呂紹萍入列

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）國巨集團成員凱美公布董事被提名人名單，其中同欣電總經理兼執行長呂紹萍，以寰泰有限公司法人代表獲提名候選。

法人指出，呂紹萍在電子零組件產業經驗資歷深厚，綜觀產業經驗，凱美欲借重呂紹萍長才，串聯零組件上下游供應鏈。

凱美將於6月8日舉行股東常會，除了全面改選董事7席（包括獨立董事3席）外，也將討論現金減資20%案。

凱美於25日公告董事（含獨立董事）被提名人名單，原任董事長翁啟勝辭職後任期至6月8日結束，此次被提名人名單翁啟勝並未入列，由同欣電總經理兼執行長呂紹萍以寰泰有限公司法人代表身分獲提名候選。凱美以及國巨董事長陳泰銘在2019年入主同欣電。

根據資料，寰泰有限公司此次有3名法人代表獲提名候選凱美董事，除了呂紹萍外，包括凱美副董事長張維祖、凱美總經理劉文亮；張維祖和劉文亮先前均在國巨集團包括國巨、智寶、旺詮等擔任要職。

法人指出，寰泰有限公司代表人陳少威是陳泰銘之子，寰泰有限公司先前也曾擔任國巨監察人，在解質國巨股票後，已不具國巨公司內部人身分。

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根據公告，國巨此次也以法人代表身分，提名國益電子元件銷售股份有限公司榮譽董事長王寶源候選凱美董事；現任凱美獨立董事、訊聯生技董事長蔡政憲以及前台新投信董事長吳火生，均續獲提名候選凱美獨董，另外林郁昌新獲提名候選凱美獨董。

凱美主要布局被動元件電容、電阻和風扇3大產品，積極切入電動車、充電樁與儲能應用；同欣電布局半導體構裝元件，主要產品包括CMOS影像感測元件（CIS）、陶瓷基板、混合積體電路模組和高頻無線通訊模組等，切入車用CIS、低軌道衛星、第三代半導體等領域。（編輯：趙蔚蘭）1110426