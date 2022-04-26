翁啟惠：2022醫療科技展 4面向啟動國際深度合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北26日電）第六屆台灣醫療科技展今天舉行啟動發布會，生策會會長翁啟惠表示，今年將持續串連跨領域合作，推動治療走向預防醫學，引領產業走向海外，從4大面向啟動國際深度合作，協助台灣大健康產業走出國際。

2022年台灣醫療科技展將在12月1日開展，精準、智慧醫療及全民大健康都是重點趨勢，今天舉行啟動發布會，除了大會主席立法院院長游錫堃、主辦單位生策會會長翁啟惠及副會長楊泮池外，包括台大醫院院長吳明賢、醫師公會全聯會理事長邱泰源、中國附醫副院長薛博仁、關渡醫院院長陳亮恭、電電公會副理事長許介立、國際半導體協會總裁曹世綸等都與會分享新醫療科技、新產業商機及新國際合作的展望。

翁啟惠致詞時特別感謝游錫堃支持，順利整合政府跨部會與民間產業力量共同推動，更號召顯示器、半導體與數位科技等跨域加入，在疫情下持續推進產業蓬勃發展。

翁啟惠表示，台灣醫療科技展推動有三大初衷，包括要讓世界看見台灣醫療能量、激盪醫療跨領域合作、引導國人布局精準健康未來；2020年起，接下培育新世代產業人才的使命。因此，諮議委員會團隊不僅有醫療機構院長、副院長，更邀請醫學院校校長、醫界、公協學會領袖，以及跨領域專家一起組成，參與各項推動任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，隨著國境鬆綁，台灣醫療科技展要大步帶動產業走向海外，今年規劃從4大面向啟動國際深度合作。首先，結合衛福部一國一中心醫療新南向醫衛合作計畫，讓台灣數位醫療轉型的經驗以及醫療創新科技產品推進東南亞新興市場；並聚焦台灣一流的癌症精準治療、質子及細胞療法等國際醫療推廣。

此外，持續與經濟部合作，透過國際供應鏈論壇與展會線上商機平台，連結全球超過50個產業協會，拓展全球供應鏈夥伴商貿合作。同時，透過醫師公會邀請12月世界醫師會到訪，共同舉辦論壇，進一步參與WHA（世界衛生大會）倡議全球健康議題，幫助台灣大健康產業走出國際。（編輯：張均懋）1110426