2022台灣醫療科技展啟動 游錫堃勉勵續造護國神山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北26日電）生策會今天舉辦2022台灣醫療科技展啟動發表會，立法院長游錫堃表示，台灣醫療科技展是公私協力推進大健康產業發展的重要平台，正為台灣下一代護國神山打造產業、技術和人才的競爭力，朝醫療數位轉型樞紐的目標邁進。

游錫堃今天出席「2022台灣醫療科技展啟動發表會」，與會的還有日前獲頒美國化學家協會「化學先驅獎」的社團法人國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠、副會長楊泮池等人。

游錫堃致詞時表示，台灣醫療科技展推動短短6年來，不只躋身6大國際展之一，更成為政府與民間共同協力、推進大健康產業發展最重要的平台，成功串聯醫療、電子資通訊、以及生醫產業，驅動跨領域合作的契機。

游錫堃指出，去年即使受到疫情影響，2021台灣醫療科技展仍吸引超過600家海內外醫療院所，總計超過1850個攤位、參觀人次超過18萬人，是疫情下亞太唯一規模成長超過15%的會展，這樣的好成績，讓大家看到台灣在全球醫療科技中所扮演的重要角色。

游錫堃表示，生策會特別在今天舉辦今年台灣醫療科技展啓動發布會，藉此號召全國乃至於全球相關產業能來台灣參訪、串聯全球醫療科技動能，也希望讓業界能夠藉此平台交流互助，共同面臨後疫情時代的各項挑戰。

游錫堃指出，2022台灣醫療科技展正在為台灣下一代護國神山打造產業、技術和人才的競爭力，共同朝向醫療數位轉型樞紐的目標邁進。（編輯：潘羿菁）1110426